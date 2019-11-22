Джанкой, Крым, , 11:41 — REGNUM Крыша учебного корпуса МОУ «Средняя школа-детский сад №7 им. М. Октябрьской» в крымском городе Джанкой была частично сорвана сильным ветром вечером 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

«Наши сотрудники не привлекались, пострадавших и жертв нет», — сообщили в пресс-службе спасателей.

Как сообщает администрация города, сила ветра в тот вечер достигала 15 — 20 м/с. Из-за происшествия приостановлены занятия в школе, ведутся восстановительные работы.

Стоит отметить, что ураганный ветер был вечером 21 ноября в Новороссийске. Его скорость составила 37 м/с. В городе был введен режим ЧС.