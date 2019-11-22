Челябинск, , 11:29 — REGNUM В Челябинской области девять водителей по решению суда лишены права управления транспортным средством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Решение принял Саткинский городской суд после иска надзорных органов. В результате прокурорской проверки установлено, что указанные граждане состоят на учёте в медицинских учреждениях и имеют заболевания, при которых по действующему законодательству управление транспортными средствами небезопасно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичным причинам и по решению суда водительских прав лишены несколько жителей Свердловской области.

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