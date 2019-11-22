Самара, 22 ноября 2019, 11:31 — REGNUM В Самаре снесли здание, в котором ранее располагалась больница. Об этом 22 ноября сообщает ГТРК «Самара».
Демонтажные работы в трехэтажном здании ГБ № 5, расположенном на ул. Советской Армии 214 А начались еще 8 ноября. Окончить работы планируется к 26 ноября текущего года.
По информации издания, сегодня строители снесли стены больницы.
Напомним, что здание, в котором несколько лет размещалась ГБ № 5, было построено в 1938 году.
Сейчас больница переехала в другое места, а старое здание много лет стояло заброшенным.