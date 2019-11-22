Москва, , 11:29 — REGNUM Задымление в области левой стойки шасси возникло при посадке самолета авиакомпании «ЮТэйр» во «Внуково». Об этом сообщает 22 ноября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского аэропорта.

Инцидент произошел при штатной посадке самолета «Боинг 737−800», прибывшего из Махачкалы. Во время руления диспетчеры зафиксировали задымление в области левой основной стойки шасси.

Самолет сам покинул взлетно-посадочную полосу, пострадавших нет. На борту находился 171 пассажир.

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