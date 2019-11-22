Черновцы, Украина, , 11:30 — REGNUM В Черновицкой области Украины пограничники пресекли попытку незаконного перемещения сигарет на территорию Молдавии, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Контрабандисты, заметив пограничников, попытались сбежать на автомобилях. Они проигнорировали команду остановиться и направили автомобиль на сотрудников ГПСУ.

«Действуя в соответствии с законодательством, пограничники применили оружие, ведь предупредительные выстрелы также не остановили нарушителей. В дальнейшем транспортное средство проследовало в направлении населенного пункта Гвездовцы», — сказано в сообщении.

Позже полицейские сообщили, что в местную больницу обратились три человека с огнестрельными ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич заявил, что поток контрабанды между Украиной и сопредельными странами растёт на 10% быстрее легального товарооборота.

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