Черновцы, Украина, 22 ноября 2019, 11:30 — REGNUM В Черновицкой области Украины пограничники пресекли попытку незаконного перемещения сигарет на территорию Молдавии, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Контрабандисты, заметив пограничников, попытались сбежать на автомобилях. Они проигнорировали команду остановиться и направили автомобиль на сотрудников ГПСУ.
Позже полицейские сообщили, что в местную больницу обратились три человека с огнестрельными ранениями.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич заявил, что поток контрабанды между Украиной и сопредельными странами растёт на 10% быстрее легального товарооборота.
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