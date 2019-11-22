Чехов, Московская область, , 11:22 — REGNUM Следователи предъявили обвинение главе подмосковного Чехова Марине Кононовой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает 22 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.

По данным ведомства, в результате ее действий из муниципальной собственности незаконно выбыло здание общей площадью 330 кв м стоимостью более 7,3 млн рублей. В ходе допроса Кононова призналась в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, Кононова была задержана накануне, 21 ноября. По данным СМИ, она якобы была причастна к незаконной сделке по продаже торгового центра. Якобы объект переходил из рук в руки по договорам аренды, а после был выкуплен у администрации. При этом деньги получены не были.

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