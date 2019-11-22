Увельский район, Челябинская область, , 11:17 — REGNUM В Челябинской области вынесен приговор в отношении 24-летней жительницы Увельского района, обвиняемой в неуважении к суду и оскорблении участников судебного процесса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Гражданка признана виновной и по совокупности инкриминируемых ей преступлений приговорена к трём годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием установлено, что 13 и 16 марта 2019 года в ходе судебных заседаний, подсудимая оскорбила судью и сотрудника уголовно-исполнительной инспекции.

Отметим, что ранее подсудимая уже была осуждена и приговорена к отбыванию наказания в колонии-поселении.