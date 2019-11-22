Ванино, Хабаровский край, , 11:16 — REGNUM В ОАО «Морской торговый порт Ванино» шквальный ветер, принесённый циклоном, снёс надувную конструкцию, которую порт приобрел для защиты населения от угольной пыли, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В порту Ванино уточняют, что пневмоангар является экспериментальной конструкцией, его приобрели в одном экземпляре для того, чтобы проверить, насколько подобное сооружение способно выдержать нагрузку в местных погодных условиях. Надувной ангар не выдержал.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Ванино в Хабаровском крае жаловались на угольную пыль несколько лет подряд. Основным источником пыления являлся Ванинский порт, расположенный рядом с жильём. В итоге компания разработала программу защиты от пыления, приобрела пушки для орошения штабелей угля и прочее оборудование.