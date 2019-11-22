Лимасол, Кипр, , 11:09 — REGNUM 17 граждан Грузии арестованы на Кипре по обвинению в незаконном пребывании в стране. Об этом сообщают 22 ноября грузинские СМИ.

По информации медиа, грузинские граждане работали в Лимассоле в строительной компании, куда представили поддельные документы. Суд приговорил задержанных к восьми дням тюремного заключения.

Как сообщало 19 ноября ИА REGNUM, в Италии задержан гражданин Грузии, которого подозревают в связях с террористами.

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