Лимасол, Кипр, 22 ноября 2019, 11:09 — REGNUM 17 граждан Грузии арестованы на Кипре по обвинению в незаконном пребывании в стране. Об этом сообщают 22 ноября грузинские СМИ.
По информации медиа, грузинские граждане работали в Лимассоле в строительной компании, куда представили поддельные документы. Суд приговорил задержанных к восьми дням тюремного заключения.
Как сообщало 19 ноября ИА REGNUM, в Италии задержан гражданин Грузии, которого подозревают в связях с террористами.
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