Усть-Илимск, Иркутская область, , 11:07 — REGNUM В Иркутске перед судом предстанут двое молодых людей, обвиняемых в изнасиловани и убийстве 20-летней девушки в Усть-Илимске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по области, расследование уголовного дела завершено.

По версии следствия, местные жители 17 и 25 лет в ночь с первого на второе марта отдыхали в баре. В какой-то момент они предложили довезти до дома свою знакомую, которая была с подругой. К ним присоединился друг одной из девушек.

«В дальнейшем двоих подозреваемые довезли до места назначения, а незнакомую девушку вывезли за город на берег реки, где изнасиловали, а затем убили», — отметили в СКР.

Пытаясь скрыть следы преступления, на следующий день насильники перевезли тело убитой в лес. Тем временем, девушка была объявлена в розыск. Её тело удалось найти спустя три дня.

За короткий срок следователи установили личности подозреваемых. Они были задержаны и заключены под стражу, после чего начали сотрудничать со следствием и показали, как совершали преступление. Теперь двум молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Дело о групповом изнасиловании в Забайкалье взял на контроль глава СКР