Самара, , 11:12 — REGNUM Один человек госпитализирован после взрыва у торгового центра на ул. Стар-Загора, 59 в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 22 ноября в городе около торгового центра, расположенного на улице Стар-Загора, 58 «Б» взорвалась газовая тепловая пушка в автомашине «Газель», которая была оборудована под торговую точку. Газовый баллон находился внутри термобудки и использовался для обогрева овощной продукции.

Отмечается, что в результате происшествия погибших нет.

По сообщению пресс-службы ведомства, 56-летнего мужчину, водителя «Газели», госпитализировали в Самарскую ГКБ № 2 им. Н. А. Семашко с травмами средней степени тяжести. В здании торгового центра повреждена оконная конструкция площадью 4 кв метра.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.