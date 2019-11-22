Биробиджан, , 11:05 — REGNUM Более 50 учащихся лицея № 23 в Биробиджане обратились с жалобами на проявления, напоминающие кишечную инфекцию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Несколько человек обратились в больницу, было госпитализировано четыре школьника, ещё нескольким врачей вызывали на дом. У всех диагностированы понос, тошнота, рвота и повышенная температура.

В самом лицее сотрудники Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологические и противоэпидемические мероприятия. В правительстве области, тем не менее, говорят, что диагноз кишечной инфекции пока не подтвердился.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление детей произошло в Хабаровске. Это произошло в интернате для пациентов с психическими отклонениями.