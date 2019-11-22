Паттайя, Таиланд, , 11:04 — REGNUM Гражданина России, разыскиваемого в течение нескольких лет, задержала полиция в таиландском городе Паттая. Об этом 21 ноября сообщил интернет-портал PattayaOne.

По данным журналистов, задержанный разыскивается в России, где его обвиняют в ограблении. Сообщается, что мужчина прибыл в Таиланд нелегально и проживал там в течение четырех лет, работая тренером по боксу.

Как рассказали в полиции, задерживали мужчину с помощью агента под прикрытием. После получения оперативной информации, полицейский посетил занятие по боксу, как клиент. После этого мужчину задержали.

Отмечается, что задержанный отрицает предъявленные обвинения.