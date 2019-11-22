Новороссийск, Краснодарский край, , 10:51 — REGNUM Ветер со скоростью 37 м/с был зафиксирован в Новороссийске Краснодарского края в ночь на 22 ноября. Об этом написал в своём Instagram глава администрации города Игорь Дяченко.

Из-за сильного ветра зафиксированы отключения электроснабжения на 16 участках в городе.

«К этому часу остается восстановление энероснабжения по улицам Осоавиахима и Лавандовая, работы должны завершится до 12 дня. В результате прорыва теплотрассы после гидроудара вызванного скачками напряжения теплоснабжение восстанавливается по адресам: Видова, Циолковского, Индустриальная, Луначарского и Анапское шоссе», — уточнил глава администрации.

Бригады МБУ «Благоустройство и санитарная очистка города» ликвидируют разрушения кровли, заборов, убирают наметённую листву. Режим ЧС, подчеркнул Дяченко, в городе продолжает действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ураганного ветра в Новороссийске вечером 21 ноября введён режим ЧС. Отменены занятия в школах, жителей просят не выпускать детей из дома, по возможности не выходить самим.

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