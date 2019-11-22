Махачкала, , 10:54 — REGNUM Члены преступной группы, занимавшиеся махинациями с золотом и серебром, задержаны в Дагестане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Следствие полагает, что банда сотрудничала с предпринимателями, которые продавали драгоценные металлы, и за период с 2015 по 2019 год приобрела более 1 т золота и 15 т серебра. Общая стоимость металлов превысила 2 млрд рублей.

Изделия злоумышленники сдавали в Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора (ПГИПН) и при этом не выполняли обязательную передачу государству на очищение от примесей. В ходе операции было изъято более 15 кг золота, 50 кг серебра и поддельные клише с пробирными клеймами.

Возбуждено уголовное дело.