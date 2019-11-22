Самара, , 10:49 — REGNUM Жителя Самарской области подозревают в хранении в своем гараже пяти килограммов марихуаны. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в поселке Управленческий Красноглинского района, был задержан местный житель 1986 года рождения, у которого в гараже стражи порядка нашли и изъяли вещество весом 5,235 кг, которое экспертиза признала марихуаной.

По словам задержанного, он приобрел и хранил наркотик для личного употребления и не собирался его сбывать.

В отношении ранее судимого безработного подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. Ст. 228 УК РФ.