Бичурский район, Бурятия, , 10:46 — REGNUM Возможно, один из самых небольших сроков заключения получил житель Бичурского района Бурятии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районного суда, мужчина осуждён на двадцать дней лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее за совершённое правонарушение ему было назначено 160 часов часов обязательных работы.

«В ходе судебного заседания установлено, что осужденный А. не отбывал наказание в виде обязательных работ без уважительных причин и отбывать не желает, о чем письменно уведомил уголовно-исполнительную инспекцию», — отметили в суде.

Впрочем, жителю Бурятии всё же далеко до британцы, которого суд приговорил к 50 минутам тюремного заключения. Как сообщало ИА REGNUM, такое наказание было вынесено за то, что в пьяном состоянии разбил окно в доме знакомой девушки и с метлой в руках напал на полицейских.

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