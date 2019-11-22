Додома, , 10:48 — REGNUM Губернатор области Линди Годфрей Замби постановил о необходимости проверять всех учениц старших школ области на наличие беременности после того, как ученица школы Киангара родила ребенка прямо около школьного кабинета. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv) со ссылкой на заявление губернатора во время визита в школу.

«Я получил немного шокирующую информацию о том, что вчера (18 ноября) ученица родила прямо в школе, это большой позор, девочки, так как в нашей области проходила кампания по борьбе с подростковыми беременностями», — заявил Замби.

«Я приказываю всем вам после окончания занятий пройти тесты беременность, а также проверку на наличие половых связей с мужчинами, я прослежу, чтобы учителя организовали эту проверку», — добавил он.

По данным журналистов телеканала, с января по июль 2019 года в школах области Линди было зафиксировано более 75 подростковых беременностей. Возглавляет статистику округ Линди, где забеременели 36 школьниц.