Ульяновск, , 10:45 — REGNUM В Карсунском районе Ульяновской области завершилось расследование уголовного дела по факту гибели двух малолетних детей. Они отравились углекислым газом в результате возгорания, сообщает следственное управление СКР по региону.

Перед судом предстанет жительница Карсунского района. По данным правоохранителей, днем 25 июля 2019 года в рабочем посёлке Карсун погибли трёхлетний мальчик и годовалая девочка, которые остались в квартире одни. В управлении отмечают, что их мать ушла присмотреть за детьми соседки, при этом оставив зажигалку в свободном доступе.

«В результате неосторожного обращения мальчика с источником открытого огня произошло возгорание предметов обихода», — говорят в СУ СКР по Ульяновской области.

Экспертиза показала, что причиной детей стало отравление окисью углерода.

Фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). Дело направлено в суд.

По данным прокуратуры, дети воспитывались в семье, ранее состоявшей на учете как находящейся в социально опасном положении, однако в дальнейшем была снята с него.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Новоспасском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре пятимесячного ребёнка. Следствие полагает, что младенец остался в квартире один «при включенном тепловентиляторе», который предположительно стал причиной пожара.

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