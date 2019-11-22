Барнаул, , 10:37 — REGNUM С наступлением морозов в Барнауле одно за другим происходят коммунальные ЧС, связанные с порывом теплосетей. Вот и сегодня, 22 ноября, мэрия города сообщила об устранении аварии на внутриквартальной тепловой сети диаметром 159 мм. по адресу: ул. Горно-Алтайская, 14а.

Барнаул, коммунальщики устраняют аварию на теплосетях Мэрия Барнаула

Известно, что без тепла остались одно медицинское учреждение и семь многоквартирных домов, в которых проживает около 1260 человек. Коммунальщики обещают устранить аварию к 16:00 местного времени.

Барнаул. Авария по адресу: ул. Горно-Алтайская, 14а. Мэрия Барнаула

Как уже сообщало ИА REGNUM, с наступлением сильных морозов в Алтайском крае случилось уже несколько ЧС, в результате которых пришлось отключать тепло у граждан.

Напомним, в ночь на 20 ноября, когда температура воздуха в Барнауле опустилась до отметки минус 30 °C, по адресу пр.Ленина, 142 произошёл порыв магистрального трубопровода диаметром 600 мм. В результате аварии без отопления остались 26 жилых домов, три детских сада и девять зданий, где проживают около 2500 жителей города.

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Режим ЧС введён накануне, 21 ноября, из-за некачественного угля, завезённого на ТЭЦ алтайского города-курорта Яровое.

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