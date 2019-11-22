Златоуст, Челябинская область, , 10:35 — REGNUM В Челябинской области ученик первого класса школы в Златоусте позвонил в экстренные службы по телефону и сделал ложное сообщение о минировании образовательного учреждения. Как сообщает интернет-газета Znak, после проверки школы никаких подозрительных предметов не обнаружено.

Тревожное сообщение поступило утром 21 ноября. После проверки сотрудникам правоохранительных органов удалось по горячим следам установить личность звонившего. Им оказался восьмилетний ребёнок.

Теперь мальчику грозит постановка на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних, а его родителям административный штраф.