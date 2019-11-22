Уфа, , 10:33 — REGNUM В Уфе определили улицы, которые будут отремонтированы в следующем году. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2020 году будет продолжена реконструкция моста через реку Белую в створе улицы Воровского, а также улиц Комсомольской и 8 Марта. Кроме этого, в 2020 году достроят улицу Валерия Лесунова и бульвар Баландина.

Капитальный ремонт асфальта будет произведен на бульваре Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, а также на улицах Мустая Карима, Шафиева, Парковая, Города Галле от проспекта Октября до улицы Комсомольской.

Напомним, ремонт дорог в Уфе идет рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль­ные дороги».