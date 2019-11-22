Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону спасатели эвакуировали жильцов 24-этажного дома, расположенного на проспекте Кировском. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 22 ноября.

По информации ведомства, в жилом доме произошло задымление в подвальном помещении. Сообщение о ЧП поступило в 10:00 мск.

«Силы и средства на месте. Проведена эвакуация жильцов. Обстановка уточняется», — сообщили в МЧС.

На месте работают 38 человек и 12 единиц техники.