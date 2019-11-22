Первоуральск, Свердловская область, , 10:34 — REGNUM Возле Первоуральска (Свердловская область) в лесном массиве у стелы «Европа — Азия» найдено тело 37-летнего мужчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Следственный отдел по городу уже инициировал доследственную проверку по факту обнаружения трупа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Следователи пока не обнаружили признаков того, что мужчина был кем-то убит, уточнили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале погибли мужчина и ребёнок. Они провалились в воду, гуляя по тонкому льду.

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