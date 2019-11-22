Санкт-Петербург, , 10:16 — REGNUM Движение поездов на пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена утром 22 ноября оказалось частично парализовано из-за падения пассажира на пути на станции «Старая деревня».

Как сообщили в подземке, ЧП произошло в 10:05 мск.

В связи с этим северная часть пятой линии была временно обездвижена. Движение осуществлялось только от станции «Чкаловская» до станции «Шушары».

«Пассажир извлечен из-под состава, жив», — уточнили в пресс-службе метрополитена.

В 10:15 мск движение по пятой линии восстановлено.