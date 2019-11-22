Москва, , 10:13 — REGNUM В Москве аспирант выпал из окна общежития Московского государственного университета (МГУ), передаёт «Лайф» со ссылкой на источник.

По данным издания, 32-летний мужчина, проходивший обучение на экономическом факультете вуза, около 7:00 упал с высоты седьмого этажа.

Утром из комнаты аспиранта доносились крики о помощи и в общежитие вызвали полицию. Дверь комнаты он им не открыл, и сотрудники правоохранительных органов вошли в помещение с помощью запасного ключа. Они увидели бегавшего по комнате мужчину, махавшего руками. Его попросили успокоится, но «в какой-то момент молодой человек выпал из окна». В результате падения мужчина скончался от полученных травм.

Официальной информации по происшествию пока нет.