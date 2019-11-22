Сринагар, Индия, , 10:35 — REGNUM Подразделение сухопутных войск Индии обезвредило самодельное взрывное устройство на федеральной трассе Джамму-Сринагар. Об этом 22 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В официальном заявлении представители сухопутных войск Индии подчеркнули, что самодельное взрывное устройство было обнаружено на федеральной трассе Джамму-Сринагар в округе Кулгам. Сообщается, что местным правоохранительным органам и военным удалось успешно обезвредить бомбу без ущерба имуществу и личному составу.

Напомним, что последний крупный теракт в Джамму и Кашмире произошёл 14 февраля 2019 года, когда смертник из пакистанской организации «Джаиш-е-Мухаммад» напал на конвой Сил полиции центрального резерва (CRPF), следовавший по трассе Джамму-Сринагар. В результате нападения погибло более 40 офицеров CRPF.