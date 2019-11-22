Волгодонск, Ростовская область, , 10:10 — REGNUM В Волгодонске Ростовской области в ночь на 22 ноября произошёл пожар, в котором погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в экстренные службы поступило в 2:41 мск. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали из горящего здания 40 человек.

Спустя 20 минут пожар удалось локализовать, в 2:54 — потушить. В ликвидации пожара был задействован 21 человек и семь единиц техники.

В результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются, добавили в ведомстве.