Донецк, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы пять обстрелов территории ДНР со стороны украинских силовиков, сообщили 22 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на донецком направлении ВСУ применили гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие. На мариупольском направлении украинские силовики выпустили четыре мины калибра 82 мм и применили стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Ясиноватая, Жабичево, Донецк («Вольво-центр»), Петровское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирных жителей, а также разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ десять раз обстреляли территорию ДНР с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

Читайте также: ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК