Хабаровск, , 10:08 — REGNUM В психоневрологическом интернате под Хабаровском произошло массовое отравление детей. У 26 пострадавших выявлена острая кишечная инфекция, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: 135 пациентов психинтерната отравились в Хабаровском крае

Интернат расположен в посёлке Берёзовка, что в черте Хабаровска. В Роспотребнадзоре полагают очевидной причиной несоблюдение санитарно-гигиенических требований, в частности на пищеблоке детской организации. Все заболевшие помещены в карантин.

В психоневрологическом интернате в Берёзовке живут дети от 4 до 18 лет, которые частично, либо полностью утратили способность к самообслуживанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года массовое пищевое отравление случилось в психоневрологическом интернате в Хабаровском крае в посёлке Эльбан Амурского района. Тогда заболели 239 человек. Причиной также стала антисанитария на пищеблоке.