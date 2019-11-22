Екатеринбург, , 10:14 — REGNUM В столице Среднего Урала экстренно эвакуировали офис банка «Открытие». Об этом сообщает ЕАН.

На улицу были выведены сотрудники и посетители отделения на улице Толмачёва.

Причину экстренной эвакуации людям так и не объявили. По информации агентства, в банк мог поступить анонимный звонок с сообщением о минировании.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в Екатеринбурге выявили, кто ранее «лжеминировал» бизнес-центр «Небо». Злоумышленницей оказалась неадекватная женщина.

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