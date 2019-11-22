Гувахати, Индия, , 10:32 — REGNUM Японский студент совершил самоубийство в Индийском технологическом институте Гувахати (IITG). Об этом 22 ноября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Представители полиции Гувахати утверждают, что студент обучался в Университете Гифу, Япония. В сентябре 2019 года он прибыл в Индию в рамках программы обмена студентами. Студент завершил обучение в IITG и должен был в скором времени покинуть Индию. Полиция отметила, что японец повесился у себя в комнате. Мотивы его поступка выясняются.

Индийский технологический институт Индии является одним из самых престижных высших учебных заведений Индии. IITG занимает 7-ое место в рейтинге технологических институтов страны.