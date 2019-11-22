Уфа, , 09:56 — REGNUM В Башкирии заблокируют 33 сайта, которые содержат запрещенную к распространению информацию. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, прокуратура Гафурийского района Башкирии выявила 33 интернет-сайта, на которых была опубликована информация, пропагандирующая криминальный образ жизни. В частности на них предлагалось приобрести магниты, которые искажают показания счетчиков услуг ЖКХ.

По данному факту прокурор района подал в суд иски о признании информации, которая содержится на данных интернет-ресурсах, запрещенной к распространению в России и их блокировке.

Суд согласился с требованиями истца и удовлетворил их в полном объеме.

Отмечается, что в настоящее время решения суда переданы в органы Роскомнадзора для их исполнения.