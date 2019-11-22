Оренбург, , 09:48 — REGNUM Оренбургский областной суд признал законным решение суда Промышленного района Оренбурга о продлении ареста обвиняемого в изнасиловании священника Николая Стремского, об этом рассказал его адвокат Юрий Омеличкин.

«Суд оставил решение районного суда в силе, несмотря на доводы защиты, что он нуждается в срочной операции», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, священник был задержан в сентябре. Ему предъявлено обвинение в развратных действиях и изнасиловании детей, а также неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данным следствия, потерпевшими признаны семь детей, находившихся под опекой или удочеренных.

Читайте также: В Оренбурге обвиняемого в секспреступлении священника оставили под стражей