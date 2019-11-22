Конаково, Тверская область, , 09:43 — REGNUM Пациент напал на фельдшера «скорой помощи», инцидент произошёл в Конаково Тверской области 21 ноября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону, по данному факту проводится проверка.

Ранее СМИ сообщили о том, что граждане вызвали бригаду скорой для мужчины с травмой головы, пациент находился в фойе торгового дома города Конаково. Однако когда прибывшие на место медики попытались осмотреть пострадавшего, тот напал на фельдшера и ударил его в грудь.

«Следственным отделом по городу Конаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки», — уточнили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске пациент угрожал «расстрелять» персонал медицинского центра. Прибывшие на место полицейские оружия у него не нашли.