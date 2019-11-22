Владивосток, , 09:48 — REGNUM Во Владивостоке на улице Часовитина в пятницу, 22 ноября, прохожие обнаружили тело младенца без признаков жизни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по Приморскому краю.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина. По версии следствия, она по неизвестной причине выбросила своего ребёнка в окно. Младенец упал с высоты 30 метров и разбился.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве, до этого в течение дня она четыре раза вызывала врачей. Она оставила предсмертную записку.