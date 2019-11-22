Омск, , 09:40 — REGNUM Следствие устанавливает местонахождение 11-летнего мальчика, проживавшего в городе Тюкалинске Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в областном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, родственники ребёнка скрывают его от отца, который настаивает на том, чтобы мальчик проживал с ним в другом городе. В связи с этим ребёнок покинул место постоянного жительства и сейчас может находиться с матерью в Омске, Омской или Свердловской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге нашлась школьница, которая ушла из дома ещё вечером 9 ноября.

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