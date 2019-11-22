Коркино, Челябинская область, , 09:40 — REGNUM В Челябинской области Коркинский городской суд вынес решение по иску о взыскании морального вреда в пользу ребёнка, чей отец был убит до его рождения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с гражданина, осуждённого за убийство отца ребёнка, компенсацию в размере 700 тыс. рублей.

Отметим, что мужчина погиб в ноябре 2018 года, а ребёнок родился в 2019 году. Впоследствии был установлен факт отцовства потерпевшего в отношении несовершеннолетнего.

«Своими противоправными действиями осужденный причинил истцу моральный вред, поскольку ребенок лишился отцовского воспитания, его любви, заботы и ласки», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, что ранее ответчик был осуждён за нанесение ножевых ранений мужчине, от которых потерпевший скончался. Гражданину назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.