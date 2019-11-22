Уфа, , 09:42 — REGNUM С бывшего полицейского в Уфе взыскали почти 130 тысяч рублей, которые он получил в качестве взяток. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2014 году бывший полицейский получил от руководства кафе на ул. Набережной порядка 130 тысяч рублей. За это он пообещал не привлекать собственников этого заведения к ответственности за включение ночью музыки на полную громкость.

По четырем подобным фактам в отношении бывшего сотрудника полиции было возбуждено уголовное дело по признакам получения взяток. Суд признал бывшего стража порядка виновным. Приговор вступил в силу.

Районная прокуратура через суд потребовала от осужденного вернуть полученные преступным путем деньги.

Суд согласился с доводами надзорного ведомства и взыскал в доход государства почти 130 тысяч рублей.