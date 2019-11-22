Всеволожск, Ленинградская область, , 09:36 — REGNUM Сотрудники полиции Ленинградской области задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна многоквартирного дома поздно вечером 21 ноября. Задержанный оказался машинистом электропоезда. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, о стрельбе очередями в Колтушской волости Всеволожского района Ленобласти в полицию сообщили перепуганные очевидцы. По их словам, стрельбв велась в воздух из окон и балкона жилого дома.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, стрельба велась в деревне Старая, в Школьном переулке.

Прибывшие по тревоге сотрудники полиции задержали 39-летнего машиниста электропоезда, проживающего по адресу, который указали заявители, и доставили его в отдел полиции.

У нарушителя спокойствия изъят предмет, похожий на охолощенное оружие, назначена экспертиза. В отношении мужчины составлен протокол по статье 20.13 КоАП РФ («Стрельба из оружия в не отведенных для этого местах»). За это правонарушение положен крупный штраф.

Одновременно решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в Главке МВД.

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