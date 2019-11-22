Мехико, , 09:37 — REGNUM Сильный взрыв прогремел в поселении возле мексиканского города Сан-Мартин-Мексикапам 21 ноября. Об этом сообщает агентство NVI noticias.

По предварительным данным, взорвалась цистерна с газом. Взрывом была разрушена ближайшая к нему пекарня и повреждено несколько домов. Как минимум 11 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

В настоящее время район оцеплен. На месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказана помощь.

Полиция разбирается о причинах взрыва.