Тверь, , 09:32 — REGNUM Ректор Тверского государственного медицинского университета задержана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как считает следствие, в начале текущего года женщина фиктивно устроила на работу в вуз двух своих знакомых. Они не имели нужной квалификации и не выполняли должностные обязанности, однако зарплата и выплаты стимулирующего характера им начислялись. Ущерб от действий ректора оценивается в более чем 500 тысяч рублей.

«Подозреваемая в совершении преступления задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения», — сообщили в СКР.

Добавим, что в октябре 2018 года ректором Тверского госуниверситета была выбрана Леся Чичановская.