Джинджа, Уганда, , 09:34 — REGNUM Судьба четырех эритрейских футболистов, запросивших предоставление официального убежища в Джиндже, на востоке Уганды, остается неопределенной через несколько недель после того, как они сбежали во время футбольного турнира. Об этом передает VOA Africa.

По данным журналистов радиостанции, игроки должны были принять участие в юниорском Кубке Cecafa в октябре 2019 года. Однако в течение последних шести недель после побега они переезжали из дома в дом, чтобы не быть пойманными эритрейскими агентами в Уганде, сказал их адвокат VOA.

Кимберли Мотли, американский адвокат, занимающийся международным правом и представляющий четверых мужчин, заявил, что они боятся быть репатриированными в Эритрею, где им может грозить тюремное заключение и пытки.

«Они просто хотят иметь возможность свободно жить в стране, которая не собирается сажать их в тюрьму, они испытывают большой страх, если их отправят обратно в Эритрею. Они очень боятся, что их выдадут угандийские власти», — сказал Мотли.

Официальные лица Уганды не ответили на запросы VOA о предоставлении обновленной информации по делу футболистов.

«Они прятались, — сказал Мотли — Они перемещались с места на место, надеясь, что страна достаточно милосердна, чтобы принять их в качестве лиц, ищущих убежища, на основании их веских заявлений о преследовании в случае репатриации».

В видео, опубликованном «One Day Seyoum», группой, занимающейся защитой прав человека в Эритрее, футболисты заявили, что против них ведется кампания, и они опасаются, что их преследуют и могут незаконно задержать эритрейские агенты в Уганде.

«Мы находимся в серьезной опасности», — сказал Мевель Йосиф, один из футболистов.

«Нам нужна помощь. Потому что если они поймают нас, когда мы вернемся домой, это станет для нас невообразимо серьезной опасностью, мы можем столкнуться с лишением свободы и невообразимыми наказаниями. И это может даже привести к смерти», — сказал 19-летний футболист.

По информации журналистов, в подобном случае в 2015 году 10 игроков сборной Эритреи по футболу получили убежище во время отборочного матча чемпионата мира по футболу в Ботсване. А в 2009 году сборная страны попала в заголовки новостей по всему миру, когда весь ее состав дезертировал и отказался лететь домой после матча в Кении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Уганде пропали пять футболистов из Эритреи