Уссурийск, Приморский край, , 09:27 — REGNUM Уссурийский гарнизонный военный суд на шесть лет лишил свободы офицера, которого посчитал виновным в смерти солдата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По версии следствия, солдат совершил над собой суицид из-за издевательств офицера, которые выразились в причинении потерпевшему моральных страданий, которые он не смог перенести, пишет Российская газета.

«Систематически совершал действия, выразившиеся в регулярном оскорблении, унижении в присутствии других военнослужащих, что привело к переутомлению потерпевшего, психофизическому истощению и болезненному состоянию психики и последующему развитию острой депрессивной реакции», — сказано в решении суда.

Как сообщало ИА REGNUM, призывная комиссия Благовещенского военкомата установила склонность к суициду у студента, устроившего расстрел сокурсников в здании Амурского строительного колледжа.