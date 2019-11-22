Самара, , 09:00 — REGNUM Сотрудницу управления Роспотребнадзора по Самарской области осудили на два года лишения свободы условно за мошенничество. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, зимой прошлого года сотрудница областного Роспотребнадзора получила от бизнесмена через своего коллегу 20 тысяч рублей. За это женщина пообещала, что не будет проводить внеплановую проверку.

Отмечается, что распоряжение о проведении данной внеплановой проверки издано не было и ее проведение сотруднику не поручалось. Поэтому подозреваемая никак не могла повлиять на ее ход и результаты.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.