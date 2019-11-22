Оренбург, , 08:57 — REGNUM В Оренбургской области во время движения железнодорожного состава из поезда выпал пассажир и получил смертельные травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшие по неосторожности смерть человека).

По данным следственных органов, инцидент произошел вечером 14 октября в Соль-Илецком районе. Гражданин Узбекистана выпал из поезда сообщением «Алматы-Саратов». Мужчину доставили в больницу Соль-Илецка, где скончался. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.