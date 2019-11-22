Барнаул, , 08:50 — REGNUM Количество жертв пожаров, случившихся в Алтайском крае за последние морозные дни, возросло до восьми. О новой трагедии, случившейся в барнаульском посёлке Гоньба 21 ноября, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

В загоревшемся доме находились четверо человек: женщина с двумя детьми и её племянник. Последнему удалось, разбив окно, вытащить из пылающего дома малолетних. Но женщину 1993 года рождения, к сожалению, спасти не удалось. По оценкам специалистов, предварительной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, установившаяся морозная погода значительно увеличила число трагедий на пожарах в Алтайском крае. По данным регионального ГУ МЧС РФ, с 19 по 21 ноября 2019 года в огне погибли семеро граждан, в том числе один ребёнок.

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