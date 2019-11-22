Горно-Алтайск, , 08:47 — REGNUM Прокуратура Республики Алтай завершила проверку информации об унизительном досмотре девочки-подростка в магазине Горно-Алтайска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В ходе проверки выяснилось, что после срабатывания сигнала сотрудники магазина потребовали у девочки показать содержимое сумки. Краденного товара там обнаружено не было. Несмотря на это, работники продолжили удерживать подростка до установления причин срабатывания сигнала. В результате она находилась в магазине полчаса.

«При этом сотрудниками магазина не устанавливался возраст покупательницы. Кроме того, не рассматривался вопрос о вызове сотрудников полиции, в случае если имелись объективные основания полагать, что несовершеннолетней был украден какой-либо товар», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве назвали действия сотрудников недопустимыми, потребовав от руководства магазина привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам матери, девочку не просто полчаса удерживали, но и провели настоящий обыск. Последняя была вынуждена показать даже содержимое бюстгальтера, но ничего подозрительного работникам так и не удалось найти.

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