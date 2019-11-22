Уфа, , 08:46 — REGNUM Водитель, управляя автомобилем в Уфе, не справился с управлением и врезался в электроопору. Об этом 22 ноября сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 21 ноября. Автомобиль «Опель Астра», которым управлял 47-летний водитель, двигался по проспекту С. Юлаева в сторону улицы Бакалинская. Не справившись с управлением водитель наехал на электроопору.

В результате аварии пострадала 40-летняя женщина, которая находилась в салоне автомашины. Женщина получила ушибы.