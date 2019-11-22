Кемерово, , 08:43 — REGNUM Житель Кемеровской области задержан по подозрению в убийстве женщины. Он пытался скрыть преступление, расчленив тело жертвы, сообщает 22 ноября пресс-служба регионального главка СКР.

По предварительным данным, преступление произошло 21 ноября в поселке Бачатском. Местный житель несколько дней употреблял спиртное вместе со своей 43-летней знакомой. В ходе произошедшей ссоры мужчина нанес женщине смертельную травму.

Желая избавиться от тела, он принялся за расчленение.

«Подозреваемый был задержан, когда пытался вынести пакет с останками», — пояснили в СКР.

Подозреваемый не смог общаться со следователями из-за сильного опьянения. Возбуждено уголовное дело об убийстве, подробности произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее громкое убийство с расчленением тела жертвы произошло в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Историк Соколов и аспирантка Ещенко планировали свадьбу весной 2020 года